Sfida americana. Se Ron batte Don (Di domenica 11 settembre 2022) Quarantenne, origini italiane, conservatore ma con aperture libertarie, il governatore della Florida DeSantis si sta affermando come il nuovo esponente di punta tra i repubblicani. Il suo Stato è tra i meglio amministrati della Federazione. Trump, coinvolto nelle conseguenze giudiziarie della sua presidenza, sembra aver trovato il rivale nella corsa per la Casa Bianca del 2024. E se alla fine il giovane Ron facesse le scarpe al vecchio Don? Oggi tutti scommettono che il naturale candidato dei repubblicani per la Casa Bianca, nel 2024, sarà il 76enne Donald Trump. Ma un concorrente temibile sarà di certo Ronald DeSantis. A quasi 44 anni, gli ultimi tre dei quali vissuti da governatore della Florida, Ron è divenuto il mito degli elettori del Grand old party grazie a una serie di mosse azzeccate, a una ben costruita fama di conservatore libertario, e al ruolo - puntigliosamente dichiarato ...

