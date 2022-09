Salernitana fai lo sgambetto alla Vecchia Signora (Di domenica 11 settembre 2022) di Marco De Martino SALERNO – Serata di gala per la Salernitana che questa sera indosserà il vestito buono all’Allianz Stadium per affrontare la squadra più blasonata e titolata del nostro paese, la Juventus di Max Allegri. Un vero e proprio esame di maturità per i granata che, contro i bianconeri, dovranno dimostrare di valere una classifica più importante rispetto agli obiettivi iniziali, portando a casa un risultato positivo e prestigioso alzando, così, ulteriormente l’asticella. Un match a cui, paradossalmente, le due squadre arrivano con stati d’animo diametralmente opposti. I bianconeri sono reduci dal ko di Parigi ma anche da una serie di prestazioni poco convincenti in campionato, come ad esempio nell’ultimo turno in quel di Firenze. I granata arrivano da una striscia positiva di quattro risultati, anche se collezionando tre pareggi ed una sola vittoria, ed ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 11 settembre 2022) di Marco De Martino SALERNO – Serata di gala per lache questa sera indosserà il vestito buono all’Allianz Stadium per affrontare la squadra più blasonata e titolata del nostro paese, la Juventus di Max Allegri. Un vero e proprio esame di maturità per i granata che, contro i bianconeri, dovranno dimostrare di valere una classifica più importante rispetto agli obiettivi iniziali, portando a casa un risultato positivo e prestigioso alzando, così, ulteriormente l’asticella. Un match a cui, paradossalmente, le due squadre arrivano con stati d’animo diametralmente opposti. I bianconeri sono reduci dal ko di Parigi ma anche da una serie di prestazioni poco convincenti in campionato, come ad esempio nell’ultimo turno in quel di Firenze. I granata arrivano da una striscia positiva di quattro risultati, anche se collezionando tre pareggi ed una sola vittoria, ed ...

