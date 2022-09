Roma, Zaniolo recupera: è tra i convocati contro l’Empoli (Di domenica 11 settembre 2022) Buone notizie in casa Roma. Nicolò Zaniolo ha recuperato ed è partito con il resto della squadra per Empoli. Per il centrocampista giallorosso è stata una corsa contro il tempo; il suo rientro in gruppo era programmato per martedì, ma il 22 ha sorpreso tutti prendendo così parte alla trasferta. Insieme a lui anche Tammy Abraham, mentre Zalewski e Karsdorp restano a Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Buone notizie in casa. Nicolòhato ed è partito con il resto della squadra per Empoli. Per il centrocampista giallorosso è stata una corsail tempo; il suo rientro in gruppo era programmato per martedì, ma il 22 ha sorpreso tutti prendendo così parte alla trasferta. Insieme a lui anche Tammy Abraham, mentre Zalewski e Karsdorp restano a. SportFace.

DAZN_IT : Di Chirico su Roma e sui giallorossi ???? Stima per Mourinho e rispetto per Zaniolo ?? #DAZN - sportface2016 : #Roma #Zaniolo recupera: è tra i convocati contro l'#Empoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo recupera, convocato per Empoli, out Karsdorp e Zalewski - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Zaniolo recupera, convocato per Empoli, out Karsdorp e Zalewski - g_iallorossi : Nicolò #Zaniolo torna a disposizione di Mourinho: il giocatore è partito in questi minuti per Empoli insieme ai suo… -