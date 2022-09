Pilota British Airways annuncia in volo la morte della Regina: le hostess scoppiano a piangere (Di domenica 11 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta ha toccato tutti, non soltanto nel Regno Unito. A rivelare le condizioni di salute precarie e la scomparsa c’ha pensato il profilo ufficiale della famiglia reale, ma lo scorso giovedì non tutti avevano tv e internet disponibili per rimanere aggiornati. Su un volo della British Airways (partito dall’aeroporto di New York ‘John F. Kennedy International’) infatti è stato il Pilota ad annunciate la dipartita della sovrana. L’uomo ha voluto avvisare i passeggeri per dare loro tempo di metabolizzare e riflettere prima dell’atterraggio e dell’arrivo in aeroporto. Dal video registrato da un passeggero si vedono due hostess in lacrime. “Ragazzi è stato davvero ... Leggi su biccy (Di domenica 11 settembre 2022) LaElisabetta ha toccato tutti, non soltanto nel Regno Unito. A rivelare le condizioni di salute precarie e la scomparsa c’ha pensato il profilo ufficialefamiglia reale, ma lo scorso giovedì non tutti avevano tv e internet disponibili per rimanere aggiornati. Su un(partito dall’aeroporto di New York ‘John F. Kennedy International’) infatti è stato iladte la dipartitasovrana. L’uomo ha voluto avvisare i passeggeri per dare loro tempo di metabolizzare e riflettere prima dell’atterraggio e dell’arrivo in aeroporto. Dal video registrato da un passeggero si vedono duein lacrime. “Ragazzi è stato davvero ...

