Papa Francesco: pregate per gli studenti che domani rientrano a scuola (Di domenica 11 settembre 2022) Un pensiero per l'inizio delle lezioni che ricominciano domani in sei regioni e nella provincia autonoma di Trento da Papa Francesco. Il Papa nel post Angelus ha esortato a pregare per gli studenti "che domani o dopo domani incominciano le scuole di nuovo". L'articolo .

