iconanews : Mosca, 'in 24 ore migliaia di persone fuggite in Russia' - LucaSebastiani_ : 'Nelle ultime 24 ore migliaia di persone hanno attraversato la frontiera' fuggendo dall'oblast di Kharkiv verso la… - nessunodalnulla : Solo nelle ultime 24 ore le truppe russe sono avanzate di altri 20 km verso Mosca! - laviniamainardi : RT @GeopoliticalCen: Il presidente russo Putin rientra a Mosca dopo poche ore trascorse a Sochi. Forse una riunione con i vertici militari… - RHechich : RT @GeopoliticalCen: Il presidente russo Putin rientra a Mosca dopo poche ore trascorse a Sochi. Forse una riunione con i vertici militari… -

Nelle ultime 24, migliaia di persone hanno attraversato la frontiera", ha detto il governatore della regione di Belgorod, Viaceslav Gladkov, in un messaggio video pubblicato sul suo canale ...... la principale base per le forze dinella regione di Kharkiv. A pochedalla caduta di Izyum, il ministero della Difesa russo ha ammesso che stava ritirando le sue forze dalla regione. In ...La Russia "non rifiuta" le trattative con l'Ucraina, ma vi sono alcuni "ritardi che complicano il processo" negoziale. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov citato dall'agenzia di stampa ...Secondo le autorità russe, nelle ultime 24 ore "migliaia" di persone sono fuggite verso la regione russa di Belgorod dall'oblast di Kharkiv, teatro della controffensiva delle forze di Kiev nell'est de ...