Monza, oggi a Lecce con l’obbligo di vincere (Di domenica 11 settembre 2022) oggi sfida importante e già decisiva quella tra Lecce e Monza; per i brianzoli c’è un solo risultato possibile E’ appena la 6a giornata ma rischia di essere già decisiva quella tra Lecce e Monza. I brianzoli hanno un solo risultato possibile, ovvero la vittoria. Stroppa deve vincere per non rischiare la panchina. Non è un ultimatum, ma poco ci manca dopo le cinque sconfitte nelle prime uscite. Serve muovere la classifica anche per trovare fiducia e non continuare a traballare nei bassifondi. Baroni vuole dare continuità di prestazione dopo le ultime uscite positive. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022)sfida importante e già decisiva quella tra; per i brianzoli c’è un solo risultato possibile E’ appena la 6a giornata ma rischia di essere già decisiva quella tra. I brianzoli hanno un solo risultato possibile, ovvero la vittoria. Stroppa deveper non rischiare la panchina. Non è un ultimatum, ma poco ci manca dopo le cinque sconfitte nelle prime uscite. Serve muovere la classifica anche per trovare fiducia e non continuare a traballare nei bassifondi. Baroni vuole dare continuità di prestazione dopo le ultime uscite positive. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il #Milan in vetta, l'#Inter che respira e Monza che sogna per la #Ferrari - thewhitefly_ : Lo sport di oggi secondo i tg 1° vincono Milan Inter e Napoli ( senza dire in che modo) 2°ennesima pole del pilo… - NotarCris : RT @AREULombardia: Tutti pronti per la giornata di oggi! @Autodromo_Monza #ItalianGP - bresciasport : GP MONZA, CIGARINI: “CHE EMOZIONE LA VITTORIA DI ALONSO NEL 2010” Un racconto ricco d'emozione in vista del Gp di… - pepinnen : @ScuderiaFerrari Oggi con ilcuoretutta Italia sarà a Monza, forza le rosse -