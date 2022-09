L’Udinese vola ed espugna Reggio Emilia | 3-1 al Sassuolo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 settembre 2022)(ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per, che batte per 3-1 ilnella sfida del ‘Mapei Stadium’, aperta dal gol di Frattesi nella prima frazione e chiusa dalle reti dei neo entrati Beto e Samardzic. Primo tempo intenso ed equilibrato, con un’Udinese molto aggressiva e propositiva, grazie soprattutto a Deulofeu e Pereyra, bravi su tutti ad imbastire trame di gioco pericolose per la formazione di Dionisi. Il primo colpo della gara lo batte però il, al minuto 33, con Lauriente bravo a farsi vedere al limite dell’area bianconera per poi servire in imbucata Frattesi, freddo e lucido nel battere Silvestri chiudendo ottimamente una delle sue solite incursioni offensive. Sesto gol in Serie A per il centrocampista romano, che coglie di sorpresa la retroguardia ...