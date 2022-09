La Juve si ferma ancora. Con la Salernitana è solo 2-2, fra nervosismo, risse e tanti errori (Di domenica 11 settembre 2022) Tanto nervosismo, errori, un bruttissimo primo tempo e un riscatto nel finale rimasto non solo strozzato in gola, ma addirittura lesivo per... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Tanto, un bruttissimo primo tempo e un riscatto nel finale rimasto nonstrozzato in gola, ma addirittura lesivo per...

1ylenia3 : Domani sarà Salernitana ferma la Juve e non ITALIA CAMPIONE DEL MONDO sui giornali #italvolley - imhuggiingniall : RT @FiRomerio: Domani il titolo in prima pagina su tuttosport sarà: Salerno ferma la juve... #italvolley #Italbasket - FiRomerio : Domani il titolo in prima pagina su tuttosport sarà: Salerno ferma la juve... #italvolley #Italbasket - LH44addicted : RT @FABIANAdv9: La sua ferma determinazione a voler giocare nella Juve indusse la Fiorentina a considerare che fosse il momento ideale di v… - cmdotcom : La #Juve si ferma ancora. Con la #Salernitana è solo 2-2, fra nervosismo, risse e tanti errori -