Inizio anno scolastico, in Lombardia si riparte con 4874 docenti immessi in ruolo e oltre 24 mila supplenze (Di domenica 11 settembre 2022) "Sono 1 milione 142.939 le studentesse e gli studenti lombardi che da lunedì torneranno a lezione in 54.559 classi. Un avvio dell’anno scolastico ordinato, al quale ha lavorato con impegno e dedizione il personale degli Uffici Scolastici Territoriali delle dodici province lombarde, nominando in ruolo 4874 docenti di cui 424 di sostegno, 3 unità di personale educativo, ed assegnando 24.623 supplenze, di cui il 6.411 sul sostegno" lo fa sapere in una nota l'USR Lombardia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 settembre 2022) "Sono 1 milione 142.939 le studentesse e gli studenti lombardi che da lunedì tornera lezione in 54.559 classi. Un avvio dell’ordinato, al quale ha lavorato con impegno e dedizione il personale degli Uffici Scolastici Territoriali delle dodici province lombarde, nominando indi cui 424 di sostegno, 3 unità di personale educativo, ed assegnando 24.623, di cui il 6.411 sul sostegno" lo fa sapere in una nota l'USR. L'articolo .

mannocchia : Prima riunione con le insegnanti referenti per l'inizio delle scuole primarie, Roma, 2022 - Regolamento Covid per… - matteosalvinimi : Ministro, prima di commentare sarebbe utile leggere. Noi proponiamo, come in Francia, di permettere a tutti l’acces… - lovvstark : @starksafiin anche io aiuto poi inizio il terzo anno aaa - ziggymagenta_d : @comeH2O St'anno un disastro! Mai avuto problemi prima, sicché forse ho chiamato troppo tardi (inizio luglio). Di l… - namelessgiuls : Fun fact: fino all’inizio di quest’anno non avevo mai letto la saga, ma solamente visto i film. Poi a Marzo boom: m… -