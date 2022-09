Il Lecce protesta per due rigori negati, Sticchi Damiani: «Danno grave, sono in imbarazzo» (Di domenica 11 settembre 2022) Il Lecce ha pareggiato contro il Monza ma la partita è stata caratterizzata dalla polemica per due rigori non concessi alla squadra pugliese. Nel post gara, ai microfoni di Dazn ha parlato il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Parlo io, l’allenatore sarebbe stato disponibile ma poiché si tratta di due episodi in cui ci sono due falli di mano lampanti, laddove l’arbitro dovesse aver bisogno del Var pur essendo dei falli clamorosi il VAR può aiutarlo perché era una partita che avremmo meritato di vincere. Essendo che due anni fa siamo retrocessi, noi sanzioniamo i nostri tesserati che non rispettano l’arbitro ma davvero non sappiamo che spiegazioni dare ai nostri tifosi”. Sul secondo possibile rigore: “Per me è un ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Ilha pareggiato contro il Monza ma la partita è stata caratterizzata dalla polemica per duenon concessi alla squadra pugliese. Nel post gara, ai microfoni di Dazn ha parlato il presidente del, Saverio. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Parlo io, l’allenatore sarebbe stato disponibile ma poiché si tratta di due episodi in cui cidue falli di mano lampanti, laddove l’arbitro dovesse aver bisogno del Var pur essendo dei falli clamorosi il VAR può aiutarlo perché era una partita che avremmo meritato di vincere. Essendo che due anni fa siamo retrocessi, noi sanzioniamo i nostri tesserati che non rispettano l’arbitro ma davvero non sappiamo che spiegazioni dare ai nostri tifosi”. Sul secondo possibile rigore: “Per me è un ...

MaStep92__ : RT @cmdotcom: Il #Lecce protesta per due rigori negati: #Pairetto e il 'retrocesso' Di Martino finiscono nella bufera - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: Il #Lecce protesta per due rigori negati: #Pairetto e il 'retrocesso' Di Martino finiscono nella bufera - PasqualeCannone : RT @cmdotcom: Il #Lecce protesta per due rigori negati: #Pairetto e il 'retrocesso' Di Martino finiscono nella bufera - cmdotcom : Il #Lecce protesta per due rigori negati: #Pairetto e il 'retrocesso' Di Martino finiscono nella bufera - infoitinterno : Lecce, comunicato di protesta post Napoli: «Disagi per il settore ospiti» -