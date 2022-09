Gli 007 di Londra | ' Disinformazione di Putin sul grano per non prendersi la colpa dell' insicurezza alimentare'

globalistIT : - liarhogws : se statw facendo gli 007 in casetta uscite venitemi a fare compagnia :( - Eh__tweet : @ninabecks1 21 ottobre 2021. Poi com'è andata a finire? (sempre 'sto vizietto di postare gli screenshot con la data… - CinicaFame : Dal quarto comunicato gli 007 sono sicuri di poter estrapolare informazioni utili per la cattura. #brigaterosse - ungiornosetiva : @lasciaticadere @illusionidoro @lolonoexiste @vcncuc noi gli agenti 007 -

Guerra sul campo e guerra di propaganda. E anche disinformazione sulla Russia. "Il 7 settembre 2022, il presidente Putin ha affermato che solo 60mila tonnellate del grano esportato dall' Ucraina da ...... più 0,1%) dichiarate guarite a tuttieffetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone ... 3.351 a Firenze, 875 a Prato, 963 a Pistoia, 683 a Massa Carrara, 1.a Lucca, 1.211 a Pisa, 810 a ...L'intelligence di Londra nel suo ultimo rapporto sulla situazione in Ucraina parla del grano: la Russia dà informazioni false ...Per gli 007 di Londra, il fronte difensivo russo è sotto pressione a nord e a sud. La ministra degli esteri tedesca Baerbock in visita a Kiev (ANSA) ...