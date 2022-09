Francesco Totti, Lucarelli: “Peccato finire carriera da calciatore con un autogol così” (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo tutti fermi lì, alla scena in cui Totti apre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto”. E’ ironica Selvaggia Lucarelli che in un post su Instagram punta il dito contro l’intervista concessa da Francesco Totti al ‘Corriere della Sera’ in cui l’ex Capitano della Roma racconta la sua versione dei fatti sulla rottura del matrimonio con Ilary Blasy. “Mi spiace per Totti e i suoi consiglieri – scrive la giornalista – ma se pensano che un’intervista così rancorosa, indiscreta, volgare possa pagare in termini di reputazione, sbagliano di grosso”. Secondo Selvaggia Lucarelli “non funziona il tono vittimistico da eroe maschio che depone lo scudo e non ha la moglie sufficientemente ... Leggi su funweek (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – “Siamo tutti fermi lì, alla scena in cuiapre la cassaforte, non trova più la collezione di Rolex e allora rapisce le Birkin di Ilary chiedendo il riscatto”. E’ ironica Selvaggiache in un post su Instagram punta il dito contro l’intervista concessa daal ‘Corriere della Sera’ in cui l’ex Capitano della Roma racconta la sua versione dei fatti sulla rottura del matrimonio con Ilary Blasy. “Mi spiace pere i suoi consiglieri – scrive la giornalista – ma se pensano che un’intervistarancorosa, indiscreta, volgare possa pagare in termini di reputazione, sbagliano di grosso”. Secondo Selvaggia“non funziona il tono vittimistico da eroe maschio che depone lo scudo e non ha la moglie sufficientemente ...

