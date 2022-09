Fantastici Quattro: annunciato il regista del reboot al D23 (Di domenica 11 settembre 2022) Marvel ha confermato che il regista di Fantastic Four sarà Matt Shakman, il regista di WandaVision. Creati da Stan Lee e Jack Kirby, i Fantastici Quattro sono stati la prima famiglia di supereroi dei fumetti, composta da Mister Fantastic, dalla Donna Invisibile, dalla Torcia Umana e dalla Cosa. I Fantastici Quattro sono stati precedentemente trattati sul grande schermo con due film a metà degli anni 2000 e con il reboot del 2015, tutti con recensioni generalmente negative da parte di critica e pubblico. Fantastici Quattro: il regista del prossimo film sara Matt Shakman Lo sviluppo di un film sui Fantastici Quattro ambientato nell’Universo Cinematografico Marvel è in lavorazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Marvel ha confermato che ildi Fantastic Four sarà Matt Shakman, ildi WandaVision. Creati da Stan Lee e Jack Kirby, isono stati la prima famiglia di supereroi dei fumetti, composta da Mister Fantastic, dalla Donna Invisibile, dalla Torcia Umana e dalla Cosa. Isono stati precedentemente trattati sul grande schermo con due film a metà degli anni 2000 e con ildel 2015, tutti con recensioni generalmente negative da parte di critica e pubblico.: ildel prossimo film sara Matt Shakman Lo sviluppo di un film suiambientato nell’Universo Cinematografico Marvel è in lavorazione ...

