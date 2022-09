Domenica In, cambia sigla: ‘Un giorno eccezionale’ di Andrea Sannino e Franco Ricciardi (Di domenica 11 settembre 2022) Domenica In. In queste ultime ore è stata finalmente svelata la nuova sigla del programma di punta della Domenica in Rai: parliamo, ovviamente, della trasmissione di Mara Venier “Domenica In”. Si tratta della prima volta, nella lunga storia di tutto il programma, che, di comune accordo con la conduttrice, si opta per una canzone d’autore. La svolta a Domenica In: cambia la sigla Una vera e propria scommessa, insomma, per Mara che ha deciso di darne conferma durante la conferenza della presentazione del programma. Il fortunato brano è “Un giorno eccezionale”, con protagonisti il due volte David di Donatello Franco Ricciardi insieme ad uno dei protagonisti musicali degli ultimi anni, Andrea ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022)In. In queste ultime ore è stata finalmente svelata la nuovadel programma di punta dellain Rai: parliamo, ovviamente, della trasmissione di Mara Venier “In”. Si tratta della prima volta, nella lunga storia di tutto il programma, che, di comune accordo con la conduttrice, si opta per una canzone d’autore. La svolta aIn:laUna vera e propria scommessa, insomma, per Mara che ha deciso di darne conferma durante la conferenza della presentazione del programma. Il fortunato brano è “Uneccezionale”, con protagonisti il due volte David di Donatelloinsieme ad uno dei protagonisti musicali degli ultimi anni,...

