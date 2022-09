DENIS RIPARTE DALLA SERIE D | GIOCHERÀ ALLA REAL CALEPINA

(Di domenica 11 settembre 2022) Quando lo vedemmo tornare in Italia nell’estate del 2019, dopo oltre tre anni in Argentina, la sorpresa fu inevitabile: GermanReggina, inC. Ma dai! Oggi forse l’effetto stupore è minore, proprio per quanto accadde un po’ di tempo fa, ma fa comunque notizia il fatto che l’attaccante argentino classe 1981, a 41 anni compiuti proprio ieri, ha deciso di continuare a giocare e lo farà inD,DA SUD A NORD: VIAGGIO ATTRAVERSO L’ITALIA Non è la prima volta che Germansi muove attraverso tutto lo stivale. La sua prima esperienza in Italia, che forse hanno dimenticato in tanti, fu al Cesena, in C1: arrivò poco più che ventenne a gennaio 2002 e segnò 3 reti in una stagione e mezza. Così ...

German Denis sarà il nuovo attaccante del Real Calepina, compagine del bergamasco, militante nel campionato di Serie D. In bocca al lupo German, hai segnato in tutte le categorie e in ogni stagione... Compleanno speciale per l'ex attaccante della Dea che continua a giocare e lo farà nella nostra provincia German Denis non appende le scarpe al chiodo ma continua a giocare. E lo farà nella nostra provincia...