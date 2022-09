Cosa mi piace degli inviti a nozze. E cosa mi piace ancor di più (Di domenica 11 settembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Busta ocra, grana grossa, il mio nome scritto a caratteri svolazzanti color oro. Matrimonio, penso. E vai. Tiro la monetina: invito o partecipazione? Il mondo si divide tra coloro (pochi) cui fa piacere andare ai matrimoni e quelli (molti) che lo odiano. Io sono orgogliosamente ancora tra i primi. Vivo l’eccitazione dell’evento e il rituale della preparazione, neanche dovessi sposarmi io. Mi piace l’attesa nervosa e annoiata in chiesa e le teste rivolte all’ingresso quando arriva la sposa. Adoro il sudore che cola dalla fronte dello sposo e i fazzoletti che spuntano dai taschini. Mi diverte lo scalpiccio vagante dei bimbi vestiti a festa e le fedi, alla loro mercé, cucite sui cuscini. Perdo il mio tempo a passare in rassegna gli abiti ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 settembre 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Busta ocra, grana grossa, il mio nome scritto a caratteri svolazzanti color oro. Matrimonio, penso. E vai. Tiro la monetina: invito o partecipazione? Il mondo si divide tra coloro (pochi) cui fare andare ai matrimoni e quelli (molti) che lo odiano. Io sono orgogliosamentea tra i primi. Vivo l’eccitazione dell’evento e il rituale della preparazione, neanche dovessi sposarmi io. Mil’attesa nervosa e annoiata in chiesa e le teste rivolte all’ingresso quando arriva la sposa. Adoro il sudore che cola dalla fronte dello sposo e i fazzoletti che spuntano dai taschini. Mi diverte lo scalpiccio vagante dei bimbi vestiti a festa e le fedi, alla loro mercé, cucite sui cuscini. Perdo il mio tempo a passare in rassegna gli abiti ...

