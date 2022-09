Bremer è l’uomo giusto per la Juve? Un dato non sta lasciando tranquilli (Di domenica 11 settembre 2022) Bremer è stato uno degli acquisti più cari della sessione estiva, con la Juve che però vuole capire se può essere l’uomo giusto da subito. Una delle cose più importanti della Juventus di questa sessione di mercato è stato sicuramente l’acquisto del brasiliano Bremer, uno di quei difensori che sicuramente si è messo in luce già nello scorso campionato in Serie A con la maglia del Torino, ma la situazione sta degenerando. Ansa FotoUno dei giocatori in assoluto che ha saputo dimostrare nello scorso campionato di poter essere tra i migliori difensori in Italia in questi ultimi anni è stato Bremer. Giocare con il Torino però sembrava davvero limitante per lui, per questo motivo non ci ha pensato assolutamente due volte per poter accettare la trattativa che lo avrebbe ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 11 settembre 2022)è stato uno degli acquisti più cari della sessione estiva, con lache però vuole capire se può essereda subito. Una delle cose più importanti dellantus di questa sessione di mercato è stato sicuramente l’acquisto del brasiliano, uno di quei difensori che sicuramente si è messo in luce già nello scorso campionato in Serie A con la maglia del Torino, ma la situazione sta degenerando. Ansa FotoUno dei giocatori in assoluto che ha saputo dimostrare nello scorso campionato di poter essere tra i migliori difensori in Italia in questi ultimi anni è stato. Giocare con il Torino però sembrava davvero limitante per lui, per questo motivo non ci ha pensato assolutamente due volte per poter accettare la trattativa che lo avrebbe ...

Cianciu75 : @Laudantes Personalmente sul primo gol vedo altri più colpevoli, Bonucci in primis e Bremer in secondo luogo: l'ins… - Vincenzo19P : RT @paride_pasta: .. Ma bisogna 'ponderare' le due cose: Rabiot nel contesto di 1/2 avversario, deve seguire l uomo e non la palla. Bremer… - rprat75 : @giorgiomaresi Bremer ha fondamentali da campionati minori:fatica nel controllo, negli appoggi a 2 metri di sinistr… - paride_pasta : .. Ma bisogna 'ponderare' le due cose: Rabiot nel contesto di 1/2 avversario, deve seguire l uomo e non la palla. B… - F1N1no : @tiazorlo @breathe1973 @Umbe_juve94 Bonucci non ha colpe bremer si perché segue l'uomo.. Ma voi siete fuori. In que… -