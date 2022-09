Beatrice Valli: “Ho ancora le vertigini, sono stata ricoverata in ospedale” (Di domenica 11 settembre 2022) Beatrice Valli ha tenuto con il fiato sospeso per alcuni giorni i suoi milioni di followers su Instagram. Per qualche giorno la giovane influencer non ha pubblicato nulla sul suo profilo Instagram e, considerando la sua solita assiduità, il silenzio ha messo in allarme i fan. L’ultimo avvistamento pubblico in effetti risaliva alla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Poi più niente. Cosa è successo? È stata la stessa Valli a spiegare nelle scorse ore il motivo di questa sparizione forzata: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa ko. sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”. Beatrice ha quindi tranquillizzato i numerosi fan che negli ultimi giorni utilizzando l’hashtag ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)ha tenuto con il fiato sospeso per alcuni giorni i suoi milioni di followers su Instagram. Per qualche giorno la giovane influencer non ha pubblicato nulla sul suo profilo Instagram e, considerando la sua solita assiduità, il silenzio ha messo in allarme i fan. L’ultimo avvistamento pubblico in effetti risaliva alla partecipazione al Festival del Cinema di Venezia. Poi più niente. Cosa è successo? Èla stessaa spiegare nelle scorse ore il motivo di questa sparizione forzata: “Scusate l’assenza, ma il mio solito problema dimi ha rimessa ko.appenadimessa dall’. Sto un pochino meglio”.ha quindi tranquillizzato i numerosi fan che negli ultimi giorni utilizzando l’hashtag ...

