Alessia Pifferi a Quarto Grado: “Diana mi manca da morire” (Di domenica 11 settembre 2022) Il nome di Alessia Pifferi è diventato noto dal 21 luglio 2022, giorno in cui è finita in carcere con l’accusa di omicidio volontario dopo avere lasciato morire di stenti la sua bambina, Diana, rimasta in casa per sei giorni a soli sedici mesi. Gran parte dell’opinione pubblica si è schierata contro di lei, nonostante negli ultimi giorni siano state diverse le donne che hanno voluto esprimere solidarietà cone lei e che le hanno fatto addirittura pervenire una serie di regali. Fino ad ora le uniche notizie che erano trapelate su di lei erano arrivate a noi tramite i suoi legali, che hanno descritto una donna che ancora non si rende pienamente conto di quanto accaduto. Nemmeno la mamma è riuscita a perdonare la 37enne, anche se c’è stato chi è convinto che i suoi familiari avrebbero potuto fare di più per salvare la ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 11 settembre 2022) Il nome diè diventato noto dal 21 luglio 2022, giorno in cui è finita in carcere con l’accusa di omicidio volontario dopo avere lasciatodi stenti la sua bambina,, rimasta in casa per sei giorni a soli sedici mesi. Gran parte dell’opinione pubblica si è schierata contro di lei, nonostante negli ultimi giorni siano state diverse le donne che hanno voluto esprimere solidarietà cone lei e che le hanno fatto addirittura pervenire una serie di regali. Fino ad ora le uniche notizie che erano trapelate su di lei erano arrivate a noi tramite i suoi legali, che hanno descritto una donna che ancora non si rende pienamente conto di quanto accaduto. Nemmeno la mamma è riuscita a perdonare la 37enne, anche se c’è stato chi è convinto che i suoi familiari avrebbero potuto fare di più per salvare la ...

telodogratis : Doni ad Alessia Pifferi, in carcere per la morte della figlia Diana: “Una coccola a una donna confusa” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Grazie al racconto a - NotizieNews2 : Alessia Pifferi, sta succedendo in carcere: la notizia poco fa - angiuoniluigi : RT @fanpage: Grazie al racconto a - fanpage : Grazie al racconto a -