A funghi in Trentino, precipita per 20 metri: muore 56enne di Zogno, lascia moglie e 2 figlie (Di domenica 11 settembre 2022) Castello Tesino (Trentino). La pioggia della notte aveva promesso bene: sarebbe stata una manna per i funghi. Così nel pomeriggio di sabato 10 settembre Marco Bionda, 56 anni di Zogno, è uscito a funghi a Ponte Rotto nel comune di Castello Tesino (Trentino). Poco prima delle 16 i due si erano inoltrati in un bosco fra le località Zuna e Ponte Rotto, sopra la strada del Murello. Proprio la pioggia, che ha reso molto scivoloso il terreno, ha tradito Bionda. Prima è scivolato e poi precipitato per una ventina di metri. L’amico che era con lui ha dato l’allarme. Le operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale unica di Trentino Emergenza e del Soccorso Alpino non si sono rivelate facili. Bionda dopo essere precipitato è finito in una ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 settembre 2022) Castello Tesino (). La pioggia della notte aveva promesso bene: sarebbe stata una manna per i. Così nel pomeriggio di sabato 10 settembre Marco Bionda, 56 anni di, è uscito aa Ponte Rotto nel comune di Castello Tesino (). Poco prima delle 16 i due si erano inoltrati in un bosco fra le località Zuna e Ponte Rotto, sopra la strada del Murello. Proprio la pioggia, che ha reso molto scivoloso il terreno, ha tradito Bionda. Prima è scivolato e poito per una ventina di. L’amico che era con lui ha dato l’allarme. Le operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale unica diEmergenza e del Soccorso Alpino non si sono rivelate facili. Bionda dopo essereto è finito in una ...

