730 precompilato: si può inviare online fino al 30 settembre, ecco come (Di domenica 11 settembre 2022) C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per i cittadini per inviare il 730/2022 precompilato. Restano ancora meno di tre settimane per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e inviare il modello. Leggi anche: Modello semplificato per Impianti Fotovoltaici: come funzionano, modalità e prezzi inviare la domanda, scadenze e compilazione Quest’anno è ancora più semplice inviare la precompilata online in autonomia. Con tutti i dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi e coloro che nei mesi scorso hanno già integrato il modello, lo troveranno salvato e pronto nella propria area riservata. “I cittadini che utilizzano la precompilata – si legge in una nota ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) C’è tempoal prossimo 30per i cittadini peril 730/2022. Restano ancora meno di tre settimane per consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è eil modello. Leggi anche: Modello semplificato per Impianti Fotovoltaici:funzionano, modalità e prezzila domanda, scadenze e compilazione Quest’anno è ancora più semplicela precompilatain autonomia. Con tutti i dati già caricati dal Fisco, infatti, i modelli sono ancora più completi e coloro che nei mesi scorso hanno già integrato il modello, lo troveranno salvato e pronto nella propria area riservata. “I cittadini che utilizzano la precompilata – si legge in una nota ...

