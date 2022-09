11 settembre, 21 anni fa l’attacco alle Torri Gemelle (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – 11 settembre 2001, sono trascorsi 21 anni dall’attacco alle Torri Gemelle. Gli attentati, che hanno squassato gli Stati Uniti e scioccato il mondo, provocarono la morte di 2.977 persone. Le vittime a New York, colpita al cuore con l’attacco al World Trade Center, furono 2.753. Furono 184 quelle al Pentagono, 40 tra i passeggeri del volo 93. La più giovane tra i passeggeri dei voli dirottati dai terroristi fu Christine Hanson, che si era imbarcata a bordo del United Airlines Flight 175. Aveva due anni, stava andando per la prima volta a Disneyland. Il più anziano era Robert Norton. Si trovava a bordo dell’American Airlines Flight 11. Aveva 82 anni. Il dipartimento dei vigili del fuoco di New York perse 343 vigili, circa ... Leggi su italiasera (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – 112001, sono trascorsi 21dal. Gli attentati, che hanno squassato gli Stati Uniti e scioccato il mondo, provocarono la morte di 2.977 persone. Le vittime a New York, colpita al cuore conal World Trade Center, furono 2.753. Furono 184 quelle al Pentagono, 40 tra i passeggeri del volo 93. La più giovane tra i passeggeri dei voli dirottati dai terroristi fu Christine Hanson, che si era imbarcata a bordo del United Airlines Flight 175. Aveva due, stava andando per la prima volta a Disneyland. Il più anziano era Robert Norton. Si trovava a bordo dell’American Airlines Flight 11. Aveva 82. Il dipartimento dei vigili del fuoco di New York perse 343 vigili, circa ...

