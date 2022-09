Visione di morte, ateismo, nulla: la voce poetica di Ugo Foscolo (Di sabato 10 settembre 2022) Ugo Foscolo è vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento, due secoli ricchi di cambiamenti sociali e politici. Poeta dal temperamento impulsivo e al contempo razionale, ha inseguito una poetica classicista all’interno della corrente illuminista; tuttavia nelle sue opere egli affronta con intensità anche tematiche sentimentali, legate al dolore e alla morte. In una vita segnata da lutti, tradimenti e disgrazie, Foscolo si è distinto per il suo spirito critico autonomo, per i suoi ideali democratici e di libertà, intrisi di patriottismo e amore per la sua terra. Le due anime di Ugo Foscolo: una razionale, l’altra sensibile Foscolo è un autore complesso, che non si identifica in una determinata corrente letteraria, bensì racchiude in sé diverse tendenze. La sua concezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Ugoè vissuto a cavallo tra Settecento e Ottocento, due secoli ricchi di cambiamenti sociali e politici. Poeta dal temperamento impulsivo e al contempo razionale, ha inseguito unaclassicista all’interno della corrente illuminista; tuttavia nelle sue opere egli affronta con intensità anche tematiche sentimentali, legate al dolore e alla. In una vita segnata da lutti, tradimenti e disgrazie,si è distinto per il suo spirito critico autonomo, per i suoi ideali democratici e di libertà, intrisi di patriottismo e amore per la sua terra. Le due anime di Ugo: una razionale, l’altra sensibileè un autore complesso, che non si identifica in una determinata corrente letteraria, bensì racchiude in sé diverse tendenze. La sua concezione ...

