US Open 2022, Carlos Alcaraz: “Quello che sto vivendo è incredibile! Finale durissima, dovrò gestire la tensione” (Di sabato 10 settembre 2022) Marin Cilic agli ottavi, Jannik Sinner ai quarti e Frances Tiafoe in semiFinale: tre sfide sin dalla vigilia dure per Carlos Alcaraz agli US Open 2022, tre match che hanno comportato un notevole dispendio fisico e psicologico, tre sfide decise tutte al quinto set ma che permettono, in ogni caso, allo spagnolo di raggiungere la Finale. Nella notte italiana si è svolto un altro match al cardiopalma, con lo spagnolo e lo statunitense che non si sono affatto risparmiati per raggiungere la Finale. A riuscirci, alla fine, è il diciannovenne Carlos Alcaraz, che troverà davanti Casper Ruud in prima Finale in uno Slam per l’iberico, seconda per il norvegese, con in palio anche la prima posizione nel ranking: ci sarà da ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Marin Cilic agli ottavi, Jannik Sinner ai quarti e Frances Tiafoe in semi: tre sfide sin dalla vigilia dure peragli US, tre match che hanno comportato un notevole dispendio fisico e psicologico, tre sfide decise tutte al quinto set ma che permettono, in ogni caso, allo spagnolo di raggiungere la. Nella notte italiana si è svolto un altro match al cardiopalma, con lo spagnolo e lo statunitense che non si sono affatto risparmiati per raggiungere la. A riuscirci, alla fine, è il diciannovenne, che troverà davanti Casper Ruud in primain uno Slam per l’iberico, seconda per il norvegese, con in palio anche la prima posizione nel ranking: ci sarà da ...

Open_gol : «Ho sentito il segretario del Pd parlare addirittura di matrimonio egualitario e di cannabis – scherza il fondatore… - FiorinoLuca : Juan Carlos Ferrero su #Alcaraz e #Sinner 'È stata una delle partite più belle che abbia visto per l'intensità cos… - WorldPadelTour : ?? #LIVESCORE ?? SEMIFINALS! ? @sanyoGutierrez & @agustapiacarp ?? 1-6 / 6-3 / 7-5 ? Chingotto / Tello ?? Quarte… - cristian_tava : - Eurosport_IT : Ruud è il primo finalista degli US Open 2022 ?????? ?? Rivivi gli highlights del match contro Khachanov in soli 3' ??… -