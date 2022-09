Traffico Roma del 10-09-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Milano Napoli per un incidente che vede coinvolti due mezzi pesanti Ci sono code per 8 km tra la diramazioneSud Valmontone verso Napoli ripercussioni sulla diramazioneSud dove si è formato un chilometro di coda a partire da San Cesareo pure per lavori sulla statale 148 Pontina tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Pomezia per un incidente rallentamenti su via di Macchia Saponara all’altezza di Macchia Palocco incidente e anche su Viale Ippocrate nei pressi di via Ercole Pasquali prestare attenzione e dalle 10 alle 12 manifestazione in piazza Santi Apostoli possibili disagi nell’area circostante altra manifestazione nel pomeriggio dalle 15 alle 20 in Piazza di Porta San Giovanni saranno possibili chiusure e deviazioni In ...