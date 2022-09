Tor Bella Monaca, persone con disabilità ‘prigioniere’ in casa per un ascensore rotto da 3 mesi (Di sabato 10 settembre 2022) Da oltre 90 giorni i residenti di una palazzina ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune di Roma sono costretti a fare i conti con il guasto ad un ascensore che sta causando non pochi disagi, specie alle persone con disabilità che vivono nello stabile. Leggi anche: Spaccio a Tor Bella Monaca, il blitz sorprende pusher e clienti: quattro arresti La segnalazione A lanciare l’allarme è il Presidente Massimiliano Scermino dell’Associazione RA.DI.CI. di Roma Capital che da dieci anni si batte per la tutela dei diritti dei cittadini più fragili. Siamo nel quartiere di Tor Bella Monaca, quadrante già di per sé vessato da una miriade di problematiche, in una delle palazzine popolari del Comune. “Un intero condominio – ci spiega Scermino – è costretto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) Da oltre 90 giorni i residenti di una palazzina ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune di Roma sono costretti a fare i conti con il guasto ad unche sta causando non pochi disagi, specie alleconche vivono nello stabile. Leggi anche: Spaccio a Tor, il blitz sorprende pusher e clienti: quattro arresti La segnalazione A lanciare l’allarme è il Presidente Massimiliano Scermino dell’Associazione RA.DI.CI. di Roma Capital che da dieci anni si batte per la tutela dei diritti dei cittadini più fragili. Siamo nel quartiere di Tor, quadrante già di per sé vessato da una miriade di problematiche, in una delle palazzine popolari del Comune. “Un intero condominio – ci spiega Scermino – è costretto da ...

gualtierieurope : Solidarietà alla #Cgil di Tor Bella Monaca e alla #Cisl di Torre Angela e ferma condanna per le vergognose scritte… - CorriereCitta : Tor Bella Monaca, persone con disabilità ‘prigioniere’ in casa per un ascensore rotto da 3 mesi - BritPopular : RT @S_Giacomoni: #ELEZIONI ?? PROSEGUE IL #TOUR DI #FORZAITALIA NEL #LAZIO ???? #Oggi, #venerdì #9settembre saremo nel quartiere Tor Bella Mo… - BritPopular : RT @S_Giacomoni: ??Anche a Tor Bella Monaca Forza Italia c’è! ???????? #elezioni #elezioni2022 #forzaitalia #TorBellaMonaca #MunicipioVI @forza… - Chef_Artista : RT @S_Giacomoni: #ELEZIONI ?? PROSEGUE IL #TOUR DI #FORZAITALIA NEL #LAZIO ???? #Oggi, #venerdì #9settembre saremo nel quartiere Tor Bella Mo… -