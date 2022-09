Spezia, Gotti: "Napoli fortissimo, noi abbiamo sbagliato troppo'' (Di sabato 10 settembre 2022) Spezia, Gotti: "Napoli fortissimo, il finale? Per il recupero, ho esultato per la vittoria azzurra col Liverpool" Luca Gotti, allenatore dello Spezia, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta con il Napoli. Queste le sue parole: "Non esiste la partita quasi perfetta, abbiamo sbagliato troppo. abbiamo concesso troppo al Napoli. abbiamo creato situazioni che potevano essere sfruttate meglio. -afferma Gotti - Il Napoli e' un avversario forte. Il parapiglia nel finale? E' nato da particolari insignificanti. Dopo i 6 minuti di recupero, passano 3 minuti e 30 prima di riprendere a giocare, poi i minuti di ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 10 settembre 2022): ", il finale? Per il recupero, ho esultato per la vittoria azzurra col Liverpool" Luca, allenatore dello, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta con il. Queste le sue parole: "Non esiste la partita quasi perfetta,concessoalcreato situazioni che potevano essere sfruttate meglio. -afferma- Ile' un avversario forte. Il parapiglia nel finale? E' nato da particolari insignificanti. Dopo i 6 minuti di recupero, passano 3 minuti e 30 prima di riprendere a giocare, poi i minuti di ...

Fantacalcio : Napoli-Spezia: le parole di Gotti nel post-partita - Luxgraph : Spezia, Gotti: 'Rigore? Spero ci sia coerenza su questi episodi' - francusu : non per mettere zizzania, ma @cucchiriccardo in pratica ha appena detto che @realvarriale è un commentatore del pas… - Moixus1970 : RT @CalcioPillole: #Gotti dopo #NapoliSpezia: 'Ci manca un rigore. Resta l'amaro in bocca' - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: #Spezia, #Gotti: 'Inter, Juventus e #Napoli? Molto diverse, forti e molto diverse tra loro: in questa fase è uno spettacol… -