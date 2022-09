Regina: MotoGp osserverà un minuto silenzio ad Aragon (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la Formula 1 a Monza anche la MotoGp osserverà un minuto di silenzio in memoria di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Lo farà - come rende noto il Circus delle due ruote - nel prossimo Gran ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Dopo la Formula 1 a Monza anche laundiin memoria di Sua Maestà laElisabetta II. Lo farà - come rende noto il Circus delle due ruote - nel prossimo Gran ...

