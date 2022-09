Perin, ma chi ti tocca più: il nuovo successo del portiere è grazie a un segreto (Di sabato 10 settembre 2022) Mattia Perin ha saputo a sorpresa diventare un punto fermo della Juve, con le sue parate che non sono però dovute solamente al caso. In questi ultimi anni la Juventus aveva avuto in Mattia Perin sicuramente un secondo portiere di altissimo livello, peccato che la sua aspirazione fosse quella di poter diventare un primo e ora con l’infortunio di Szczesny la strada sembra essere sempre di più spianata. LaPresseFino all’anno scorso l’infortunio di Szczesny avrebbe sicuramente distrutto completamente all’ambiente juventino, con il portiere polacco che era visto come uno dei grandi punti di riferimento della squadra. Perin infatti non era stato in grado di imporsi in maniera totale all’interno dell’ambiente bianconero, con il ritorno di Buffon nella stagione 2019-20 che lo aveva portato addirittura per un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 settembre 2022) Mattiaha saputo a sorpresa diventare un punto fermo della Juve, con le sue parate che non sono però dovute solamente al caso. In questi ultimi anni la Juventus aveva avuto in Mattiasicuramente un secondodi altissimo livello, peccato che la sua aspirazione fosse quella di poter diventare un primo e ora con l’infortunio di Szczesny la strada sembra essere sempre di più spianata. LaPresseFino all’anno scorso l’infortunio di Szczesny avrebbe sicuramente distrutto completamente all’ambiente juventino, con ilpolacco che era visto come uno dei grandi punti di riferimento della squadra.infatti non era stato in grado di imporsi in maniera totale all’interno dell’ambiente bianconero, con il ritorno di Buffon nella stagione 2019-20 che lo aveva portato addirittura per un ...

