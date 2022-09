“Perché temi l’infinito?” chiede la Luna in Pesci al Sole in Vergine che le brilla addosso, ma lui tace... (Di sabato 10 settembre 2022) Si sente stretta la Luna piena in Pesci accanto a un Sole diffidente nella Vergine. Non è facile convivere tra sguardi critici, incessanti divieti, e accuse di inaffidabilità sventagliate in faccia. Mappa stellare di Gerard de Valck e Peter Schenck, 1680 (foto Alamy/Ipa). La Vergine vive sui binari dell’abitudine con lo spauracchio di improvvisi deragliamenti. Ha bisogno di fissare la sua esistenza con le puntine di regole e certezze. “Che vita faticosa!” sospira la Luna in Pesci. Lei è diversa. È una femminilità poetica e sfuggente. Ama restare in balia dell’emozione. Inaffidabile? Può darsi. Ma la verità non è così stabile come la Vergine vuole farle credere. Ha mille sfaccettature, dipende da quale angolazione la si osserva. Non ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 settembre 2022) Si sente stretta lapiena inaccanto a undiffidente nella. Non è facile convivere tra sguardi critici, incessanti divieti, e accuse di inaffidabilità sventagliate in faccia. Mappa stellare di Gerard de Valck e Peter Schenck, 1680 (foto Alamy/Ipa). Lavive sui binari dell’abitudine con lo spauracchio di improvvisi deragliamenti. Ha bisogno di fissare la sua esistenza con le puntine di regole e certezze. “Che vita faticosa!” sospira lain. Lei è diversa. È una femminilità poetica e sfuggente. Ama restare in balia dell’emozione. Inaffidabile? Può darsi. Ma la verità non è così stabile come lavuole farle credere. Ha mille sfaccettature, dipende da quale angolazione la si osserva. Non ...

