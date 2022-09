Parte il tour in bus elettrico di Letta. "Andiamo a vincere" (ma nel Pd ci credono in pochi) (Di sabato 10 settembre 2022) Brescia. L’autista che guida il minibus elettrico di Enrico Letta è un rumeno biondo e ruspante, si chiama Costel e ha 41 anni. È lui, ovviamente, la persona giusta cui fare le domande tecniche. Quanto tempo serve per caricare la batteria? "Cinque, sei ore". E con la batteria al 100% quanta autonomia hai? "Eh, dipende da quanto tiri. Se schiacci molto sull’acceleratore…". "Con una ricarica completa fai fino a 120 chilometri!" interviene solerte uno dei collaboratori più stretti di Enrico Letta, un ragazzo con gli occhialetti e la barba da filosofo che l’ex premier si è portato dietro direttamente da Sciences Po. "E comunque, per una ricarica completa, di ore ne bastano quattro". Tra le incombenze del giovanotto la più amara è gestire i rapporti con la stampa. Ed è un filo piccato per essere stato bellamente dribblato. Lo si può ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Brescia. L’autista che guida il minibusdi Enricoè un rumeno biondo e ruspante, si chiama Costel e ha 41 anni. È lui, ovviamente, la persona giusta cui fare le domande tecniche. Quanto tempo serve per caricare la batteria? "Cinque, sei ore". E con la batteria al 100% quanta autonomia hai? "Eh, dipende da quanto tiri. Se schiacci molto sull’acceleratore…". "Con una ricarica completa fai fino a 120 chilometri!" interviene solerte uno dei collaboratori più stretti di Enrico, un ragazzo con gli occhialetti e la barba da filosofo che l’ex premier si è portato dietro direttamente da Sciences Po. "E comunque, per una ricarica completa, di ore ne bastano quattro". Tra le incombenze del giovanotto la più amara è gestire i rapporti con la stampa. Ed è un filo piccato per essere stato bellamente dribblato. Lo si può ...

