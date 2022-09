‘NUDI PER LA VITA’ arriva su Rai2: ecco i protagonisti dell’inedito docu-reality (Di sabato 10 settembre 2022) ‘NUDI PER LA VITA’ arriva su Rai2 in prima serata da lunedì 12 settembre: ecco i protagonisti dell’inedito docu-reality Da lunedì 12 settembre arriverà su Rai2, in prima serata, ‘NUDI PER LA VITA’, un inedito docu-reality in quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre). Una produzione RAI Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine, il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 settembre 2022)PER LAsuin prima serata da lunedì 12 settembre:Da lunedì 12 settembre arriverà su, in prima serata,PER LA, un ineditoin quattro episodi, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì 12 e martedì 13 e, poi, lunedì 19 e martedì 20 settembre). Una produzione RAI Radiotelevisione italiana, prodotta da Blu Yazmine, il programma avrà comeun gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; ...

