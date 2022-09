MOVIOLA – Sampdoria-Milan, Villar con la mano: è rigore, Giroud fa gol (Di sabato 10 settembre 2022) Ennesimo episodio da MOVIOLA in Sampdoria-Milan, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A Marassi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Giroud va a staccare di testa e manca una occasione incredibile con la palla che finisce sul fondo. Ma c’è stata una deviazione con la mano di Villar, ragion per cui Abisso richiama Fabbri al monitor: è calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Giroud non sbaglia, spiazza Audero e fa 1-2. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ennesimo episodio dain, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A Marassi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo,va a staccare di testa e manca una occasione incredibile con la palla che finisce sul fondo. Ma c’è stata una deviazione con ladi, ragion per cui Abisso richiama Fabbri al monitor: è calcio di. Dal dischetto lo stessonon sbaglia, spiazza Audero e fa 1-2. SportFace.

