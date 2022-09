Morte Elisabetta | Carlo III è Re | “Seguirò l’esempio di mia madre”

(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) –III è stato proclamato formalmente Re dal Consiglio di Accessione. La decisione è stata sottoscritta, tra gli altri, dalla prima ministra Liz Truss, dal principe William, dalla Regina consorte e dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Poco prima c’è stata una dichiarazione, letta dalla Lord President del Privy Council, Penny Mordaunt. “di mianel sostenere il governo costituzionale e nel ricercare la pace , l’armonia e la prosperità per i popoli di queste isole e del Commonwealth” spiega. “So che sarò sostenuto dall’affetto e la lealtà dei popoli di cui sono stato chiamato ad essere sovrano e che, nel portare avanti questi doveri, sarò guidato dai loro parlamenti eletti”, ha proseguito. “Miaha dato un esempio di amore e servizio per tutta la ...

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - DiMarzio : La regina Elisabetta seconda d'Inghilterra è morta - dettellina11 : A QUELLI SCONVOLTI dalla morte di Elisabetta: Cos'è questo CIRCO, gente?! Wow, poverina! Una nonna della dinastia c… - Holdmewhilestay : RT @Happy4Trigger: La sobria, commossa, reazione della TV argentina alla notizia della morte della Regina Elisabetta. -

- - > . Carlo III è stato proclamato formalmente re. La cerimonia ufficiale dopo la riunione del Consiglio di Accessione a St James's Palace. L'evento, storico anche perch per la prima volta la ...I funerali disi svolgeranno il 19 settembre, sarà presente anche il presidente Usa BidenLa scomparsa della Regina Elisabetta II ha sconvolto il mondo intero, per questo ecco una carrellata di film e serie tv per ricordare questa grande sovrana ...La cerimonia, a due giorni dalla morte della 96enne regina Elisabetta e dall'ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne, è stata trasmessa per la prima volta in diretta tv. Pubblicità La ...