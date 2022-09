LIVE F1 | GP Italia 2022 in DIRETTA | iniziano le FP3! Nyck de Vries sostituisce Albon | forfait per appendicite

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Altro miglioramento per Sergio Perez, 1:22.148. Scende in pista Max Verstappen. 13.09 Migliora il suo tempo il messicano, 1:22.611; Valtteri Bottas secondo con 1:24.244, terzo Yuki Tsunoda (1:25.225). Sinora sono stati registrati solo questi tre tempi. 13.06 Sergio Perez chiude il suo giro con gomme medie in 1:23.448. 13.03 Si aggiunge una penalità per Esteban Ocon, cambio del motore endotermico e penalità di 5 posizioni. Da Sky inoltre fanno sapere cheè al momento in sala operatoria, ma ha rassicurato circa le sue condizioni. 13.02 Subito in pista Valtteri Bottas, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Sebastian Vettel e Sergio Perez. 13.00 Semaforo verde, inizia la terza sessione di prove libere! 12.59 Pochi istanti e partiranno le12.57 Informa il canale ...

SkySportF1 : Alle 13:00 LIVE le #FP3 dell'#ItalianGP su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - SkySportF1 : ??LA GRANDE BELLEZZA Finalmente Monza, il programma del GP d'Italia: Venerdì FP1 alle 14, FP2 alle 17 Sabato FP3 all… - eplonfubotv : RT @USMNTliveinfo: GP Monza: la diretta FP3 ?? Free Live stream - eplivestreaming : RT @USMNTliveinfo: GP Monza: la diretta FP3 ?? Free Live stream -

OA Sport

13.03 Si aggiunge una penalità per Esteban Ocon, cambio del motore endotermico e penalità di 5 posizioni. Da Sky inoltre fanno sapere che Albon è al momento in sala operatoria, ma ha rassicurato circa ...... che dal 23 al 25 settembre , dopo due anni di stop, riporta in, a Torino, tutto il meglio ... è un evento anticonformista, colorato, pieno di musica e di festa:show, concerti, esposizioni, ... LIVE Italia-Spagna, Europei pallanuoto 2022 in DIRETTA: in palio il bronzo nella rivincita del Mondiale Il Napoli ospita lo Spezia nell'anticipo della 6° giornata di Serie A 2022-2023. Calcio d'avvio alle 15:00, streaming su DAZN.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.06 Sergio Perez chiude il suo giro con gomme medie in 1:23.448. 13.03 Si aggiunge una penalità per Esteban Ocon, cambio del motore endotermico e penalità d ...