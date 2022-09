In Irlanda non c’è birra senza calcio. Salva la squadra della Guinness (Di sabato 10 settembre 2022) "birra, burro e biscotti”. Nella Dublino che lotta per rendersi indipendente dagli inglesi a inizio Novecento, ci sono poche aziende manifatturiere che trainano la città e offrono lavoro a una popolazione fondamentalmente povera. La più celebre sorge a sud ovest, zona St. James’s Gate, ed è il marchio irlandese per definizione: la Guinness, che in questo terreno si trova dal 1759, anno in cui Arthur Guinness ottenne in concessione l’area al prezzo di 45 sterline per 9.000 anni, per produrre una stout che sarebbe diventata celebre in tutto il mondo. E nella Dublino di inizio Novecento c’era un club di calcio, il St. James’s Gate, che era nato come dopolavoro proprio per gli operai del St. James’s Brewery, il birrificio dove nasceva la Guinness. La squadra, quest’estate, è andata ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) ", burro e biscotti”. Nella Dublino che lotta per rendersi indipendente dagli inglesi a inizio Novecento, ci sono poche aziende manifatturiere che trainano la città e offrono lavoro a una popolazione fondamentalmente povera. La più celebre sorge a sud ovest, zona St. James’s Gate, ed è il marchio irlandese per definizione: la, che in questo terreno si trova dal 1759, anno in cui Arthurottenne in concessione l’area al prezzo di 45 sterline per 9.000 anni, per produrre una stout che sarebbe diventata celebre in tutto il mondo. E nella Dublino di inizio Novecento c’era un club di, il St. James’s Gate, che era nato come dopolavoro proprio per gli operai del St. James’s Brewery, il birrificio dove nasceva la. La, quest’estate, è andata ...

