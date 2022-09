Il cardinale Zuppi è più devoto alla scheda che all'ostia (Di sabato 10 settembre 2022) Ma come parli, cardinale? Zuppi dice che andare a votare è un dovere. Ma perché anziché pistolotti di educazione civica non fa lezioni di catechismo? Il primo precetto della Chiesa recita: “Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate”. Le chiese sono mezze vuote, dunque urge ripeterlo eppure non ricordo che il cardinale di Bologna lo abbia fatto. Ce ne sono altri quattro di precetti, li ho appena riletti nelle varie formulazioni succedutesi nel tempo e da nessuna parte ho colto anche il più vago riferimento ai ludi cartacei. Non che trovi sorprendente un capo della Cei più devoto alla scheda che all’ostia, l’ostilità al sacro è tratto caratteristico di quell’accolita di vescovi ipocredenti e dunque superstiziosi: nel 2020 furono ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Ma come parli,dice che andare a votare è un dovere. Ma perché anziché pistolotti di educazione civica non fa lezioni di catechismo? Il primo precetto della Chiesa recita: “PartecipaMessa la domenica e le altre feste comandate”. Le chiese sono mezze vuote, dunque urge ripeterlo eppure non ricordo che ildi Bologna lo abbia fatto. Ce ne sono altri quattro di precetti, li ho appena riletti nelle varie formulazioni succedutesi nel tempo e da nessuna parte ho colto anche il più vago riferimento ai ludi cartacei. Non che trovi sorprendente un capo della Cei piùche all’, l’ostilità al sacro è tratto caratteristico di quell’accolita di vescovi ipocredenti e dunque superstiziosi: nel 2020 furono ...

vaticannews_it : #Mozambico Suor Maria De Coppi vittima dell'attacco di ribelli non ancora identificati, il cardinale Zuppi : 'il s… - Lucapoesia : RT @ROBZIK: A Trastevere don Matteo (il cardinale Zuppi) è amato come la Roma. L’edicolante Roberto, in piazza Santa Maria in Trastevere, m… - gilamalfa : @LaBombetta76 E meno male che Zuppi è un cardinale considerato progressista, a quanto pare a differenza di altri pa… - donfra1979 : L'intervista di @monda66 e @bobcetera al Cardinale Zuppi è straordinariamente ricca e apre spunti di riflessione su… - Cosenza2punto0 : Picchiato e ridotto in fin di vita a Crotone, il cardinale Zuppi: «Davide si è aggravato. Lo affidiamo a Maria»… -