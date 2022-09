Formazioni ufficiali Inter-Torino, Serie A 2022/2023 (Di sabato 10 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Inter-Torino, match valido per la sesta giornata di Serie A 2022/2023. Al Meazza i nerazzurri sono chiamati alla reazione dopo le due sberle durissime nel derby e poi col Bayern. Sfida delicata contro i granata protagonisti di un grande avvio di campionato, ma senza il loro tecnico in panchina. Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 10 settembre, di seguito le scelte dei due tecnici, Inzaghi e Gotti. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Djidji, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ledi, match valido per la sesta giornata di. Al Meazza i nerazzurri sono chiamati alla reazione dopo le due sberle durissime nel derby e poi col Bayern. Sfida delicata contro i granata protagonisti di un grande avvio di campionato, ma senza il loro tecnico in panchina. Appuntamento fissato alle ore 18 di sabato 10 settembre, di seguito le scelte dei due tecnici, Inzaghi e Gotti.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro.(3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Djidji, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Seck; Sanabria. SportFace.

