Food&Wine | i calciatori diventati imprenditori

(Di sabato 10 settembre 2022) Food&Wine, quando il cibo e il vino si incrociano con lo sport il connubio può divenire esplosivo. All’interno del pianeta sportivo sono diversi gli atleti, exo allenatori che hanno deciso di investire in vino, birra e bollicine, nonché in progetti culturali legati al prodotto vinicolo e al pianeta enogastronomico. Si parte con Bobo Vieri fino ad arrivare ad Andrea Barzagli, passando per Gianluigi Buffon e gli ex interisti Wesley Sneijder e Ivàn Zamorano. Sono davvero in tanti coloro che hanno scelto di legare il proprio nome al Food&Wine o meglio a vino e bollicine, compreso l’attaccante Ciccio Caputo che è l’imprenditore della Birra Pagnotta, celebre bevanda a base di pane di Altamura Dop. Food&Wine, un cocktail vincente. FOCUS VINO ENella speciale classifica deglisportivi sembra ...

vaticannews_it : Da un’idea di Sant'Egidio, Slow Food International e alcune comunità #LaudatoSi, un 'progetto bio' come riscatto pe… - XavierStrain : ??Calzone ?? #calzone #yummy #tasty #foodie #food #italian - freshmilkk : @FOOD_FESS HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHA CAPE?????? - cavallo19273904 : L’80% delle foreste viene abbattuto per la produzione intensiva di soia, olio di palma, carne, cacao e altre materi… - lifestyleblogit : Street Food Heroes, il programma dedicato al cibo di strada - -

Agenzia ANSA

Agostino Renata Cantamessa "Fata Zucchina" conduce il talk show intitolato " Novel: dal successo delle proteine vegetali ad insetti e microalghe" , con la partecipazione di Nutrizione in Cucina ...Il sito è un'opportunità per viaggiare virtualmente prima ancora che fisicamente, pianificando soggiorni e vacanze a tema, selezionando una rete tra Terme & Outdoor,& Wine e Cultura & Castelli, ... Petrini (Slow Food), 5 azioni per contrastare la crisi alimentare - Terra & Gusto Il locale sulle sponde dell’Oglio chiude una stagione da record: 40mila presenze, musica no stop tra rock, pop ed elettronica e i sapori gourmet del miglior street food italiano ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...