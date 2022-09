Elezioni, Conte respinge alleanze con il Pd e allontana le larghe intese. Letta spinge sui temi del salario minimo e meno tasse (Di sabato 10 settembre 2022) Elezioni, Conte ha mandato un paio di stoccata al Partito Democratico e al suo leader Enrico Letta. Dall’altra parte, il segretario dei dem ha voluto evidenziare ancora una volta i temi principali del programma del Pd. Elezioni, Conte respinge alleanze con il Pd e allontana le larghe intese “Laddove governiamo le città insieme al Pd manterremo l’impegno preso con gli elettori, ma per il futuro ci penseremo bene, non una ma tante volte, e soprattutto mai con questi vertici nazionali”. Sono state le parole del leader del M5s Giuseppe Conte oggi a Coltano, frazione del comune di Pisa, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle possibili alleanze con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 settembre 2022)ha mandato un paio di stoccata al Partito Democratico e al suo leader Enrico. Dall’altra parte, il segretario dei dem ha voluto evidenziare ancora una volta iprincipali del programma del Pd.con il Pd ele“Laddove governiamo le città insieme al Pd manterremo l’impegno preso con gli elettori, ma per il futuro ci penseremo bene, non una ma tante volte, e soprattutto mai con questi vertici nazionali”. Sono state le parole del leader del M5s Giuseppeoggi a Coltano, frazione del comune di Pisa, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle possibilicon ...

