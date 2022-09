Deficit | tutti o quasi lo vogliono La strana saldatura tra Calenda e Salvini

Leggi su formiche

(Di sabato 10 settembre 2022) Inutile girarci intorno, se si vuole disinnescare la bomba, in parte già esplosa, delle bollette, servono i soldi. Il governo per il momento ha accantonato poco più di 6 miliardi per fermare la corsa dei prezzi energetici ed allentare un poco il cappio intorno a famiglie e imprese. Ma non bastano, se l’obiettivo è arrivare a 10-13 miliardi bisogna inventarsi qualcosa. Magari quel disavanzo (qui l’intervista all’economista Marcello Messori) che fa paura a molti e piace ad altrettanti. Sia chiaro, per questi ultimi non è certo una passeggiata di salute, ma certamente un male necessario, senza dubbio meno doloroso rispetto alla chiusura di migliaia di imprese e la perdita di altrettanti posti di lavoro. E così, per evitare la macelleria, è nato il partito del. Matteovorrebbe 30 miliardi in disavanzo sul piatto d’argento, Fratelli d’Italia ...