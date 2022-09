"Come il Covid", bomba di Paragone: stanno per imporre il lockdown energetico (Di sabato 10 settembre 2022) Votare Italexit per fare "un bello scherzetto al Palazzo". Gianluigi Paragone in un video pubblicato sui suoi canali social fa un appello agli indecisi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre nel giorno in cui è scattato il silenzio sui sondaggi, "commissionati dai partiti" e quindi non affidabili, afferma Paragone. Secondo le ultime stime la sacca del non voto, tra indecisi e potenziali astenuti, è del 40 per cento, molti dei quali giovani ai quali la politica non ha mai dato risposte e che non si sentono rappresentati dai partiti. A questi si rivolge il leader di Italexit chiedendo di partecipare al voto, qualsiasi partito scelgano. "Se questo 40 per cento si sbloccasse e capisse la sua forza, daremmo un nuovo senso a queste elezioni. Un panico!" spiega Paragone che spara a zero sul M5s: "Giuseppe Conte fa finta di ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Votare Italexit per fare "un bello scherzetto al Palazzo". Gianluigiin un video pubblicato sui suoi canali social fa un appello agli indecisi in vista delle elezioni politiche del 25 settembre nel giorno in cui è scattato il silenzio sui sondaggi, "commissionati dai partiti" e quindi non affidabili, afferma. Secondo le ultime stime la sacca del non voto, tra indecisi e potenziali astenuti, è del 40 per cento, molti dei quali giovani ai quali la politica non ha mai dato risposte e che non si sentono rappresentati dai partiti. A questi si rivolge il leader di Italexit chiedendo di partecipare al voto, qualsiasi partito scelgano. "Se questo 40 per cento si sbloccasse e capisse la sua forza, daremmo un nuovo senso a queste elezioni. Un panico!" spiegache spara a zero sul M5s: "Giuseppe Conte fa finta di ...

