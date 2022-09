Calciomercato.com – Inter-Torino 0-0 a fine primo tempo: Handanovic salva i nerazzurri | Primapagina (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 18:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Dopo il k.o. nel derby e la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League (0-2 a San Siro), l’Inter riporta l’attenzione al campionato per la sfida casalinga contro il Torino, protagonista di un avvio sprint. I granata di Juric (sostituito dal vice Paro nell’occasione) arrivano alla sfida dopo il successo per 1-0 contro il Lecce e con un sorprendente sesto posto in classifica a quota 10 punti, uno in più dei nerazzurri di Inzaghi. STATISTICHE – Qualche dato. L’Inter non perde contro i granata in Serie A dal 27 gennaio 2019 (1-0 con rete di Izzo, a Torino). Da quel momento sono arrivati 5 successi e un pareggio, nella sfida dello scorso 13 marzo (1-1). Inoltre, i ... Leggi su justcalcio (Di sabato 10 settembre 2022) 2022-09-10 18:40:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Dopo il k.o. nel derby e la brutta sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League (0-2 a San Siro), l’riporta l’attenzione al campionato per la sfida casalinga contro il, protagonista di un avvio sprint. I granata di Juric (sostituito dal vice Paro nell’occasione) arrivano alla sfida dopo il successo per 1-0 contro il Lecce e con un sorprendente sesto posto in classifica a quota 10 punti, uno in più deidi Inzaghi. STATISTICHE – Qualche dato. L’non perde contro i granata in Serie A dal 27 gennaio 2019 (1-0 con rete di Izzo, a). Da quel momento sono arrivati 5 successi e un pareggio, nella sfida dello scorso 13 marzo (1-1). Inoltre, i ...

