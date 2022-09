Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | la Roma sconfigge 2-0 il Milan e resta a punteggio pieno

(Di sabato 10 settembre 2022) Grande vittoria dellanella seconda giornata delladi. Dopo il successo all’esordio contro Pomigliano, le ragazze di Alessandro Spugna battono anche ilper 2-0 e mantengono così ilin campionato.invece fermo a zero punti il. Dopo un inizio abbastanza equilibrato, è la squadra di casa a passare in vantaggio al Tre Fontane dicon il goal di Minami al 18?. Caricate dal goal, le giallorosse continuano ad attaccare e al 42? arriva il meritato raddoppio con Giacinti: l’attaccante italiana ne salta tre e poi supera Giuliani con un bel sinistro. Negli ultimi minuti del primo tempo non succede altro e si arriva ...

fanpage : C’è un’Italia che andrà ai Mondiali di calcio, è quella femminile: azzurre qualificate! - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO L'Italia si qualifica al Mondiale femminile 2023 Decisiva la vittoria con la Romania #SkySport #FIFAWWC - ilpost : La Nazionale femminile di calcio si è qualificata ai Mondiali del 2023 - AbruzzoBlog : RT @pescaranews: A Montesilvano si torna in campo con tante novità nello staff e per le bambine e ragazze - RSIsport : ???????? Stasera alla RSI ?????? Calcio, Super League, 8a giornata 20h25 Winterthur - Lucerna -

...00SRF Entella U19 - Imolese U19 16:00SRF Monopoli U19 - Crotone U19 16:00SRF ITALIA SERIE A Napoli - Spezia 0 - 0 (*) Inter - Torino 18:00 Sampdoria - Milan 20:45 ITALIA SERIE ARoma D - ...Brescia. Massimo Morales non è più il responsabile tecnico della Prima Squadra del Brescia. "La decisione - si legge in una nota della società - è stata presa di comune accordo a conclusione di un colloquio franco e sereno, al termine del quale la presidente Clara Gorno e ...(ANSA) - ROMA, 10 SET - ''Non dobbiamo abbatterci né perdere la fiducia, ma reagire e cercare tutti di dare di più''. Così Vincenzo ...Il big match va alla Roma, che batte il Milan per la prima volta in Serie A, e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Un poco di numeri: è il diciottesimo risultato utile ...