Arsenal | Mudryk | «Non potrei dire di no | sogno la Premier»

Mykhaloè stato uno dei protagonisti della vittoria dello Shakhtar a Lipsia nell'ultima partita di Champions, dopo quella partita è entrato nel mirino di Everton eche potrebbero fare ...Commenta per primo Mykhaylo, esterno offensivo dello Shaktar Donetsk, ha suscitato l'interesse di diversi club come l'ed Everton.FORMER Arsenal chief David Dein has shockingly admitted that he lost Ashley Cole to Chelsea over £5thousand a week. Cole was an integral part of the 2004 “invincible” winning team but ...Mudryk parla del possibile passaggio all’Arsenal: «Se mi chiamassero non potrei dire di no: sogno di giocare in Premier» Parlando ai microfoni di ...