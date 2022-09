Adriano Celentano: la terribile malattia di cui ha sofferto il secondogenito (Di sabato 10 settembre 2022) In pochi sanno che il secondogenito del grande cantante e mattatore tv ha per anni sofferto di una brutta malattia. Il figlio di Celentano ha un passato doloroso. Il cantante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 10 settembre 2022) In pochi sanno che ildel grande cantante e mattatore tv ha per annidi una brutta. Il figlio diha un passato doloroso. Il cantante… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

__Marian136 : Questa è la storia Di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck?? Ho scoperto il brano Il Ragazzo Della Via… - Mamselle_Vivian : ??Adriano Celentano ?? - LeoganeMickael : Adriano Celentano - 24000 Baci - ettore_raimondo : @Jkrlbrt Mi sembri Adriano Celentano quando in un film disse:'c'è chi può e chi non può, io può!'????????????????????????????????????… - il_dubbioso : @claudiovelardi Maestro in questo è stato Adriano Celentano! Si parla di comunicazione ovviamente, che i contenuti… -