Ultime ore di instabilità, poi spazio a un weekend in prevalenza soleggiato (Di venerdì 9 settembre 2022) Tempo molto instabile ancora per la prima parte della mattinata di venerdì, ma il progressivo spostamento verso est del sistema perturbato favorirà un rapido miglioramento nel corso del giorno. Sabato e domenica la risalita di un promontorio anticiclonico sulla Penisola Iberica proteggerà parzialmente anche il nord Italia e assisteremo pertanto a belle giornate, in prevalenza soleggiate. Le temperature rimarranno stazionarie per alcune giorni e intorno ai 27/28 gradi su gran parte delle zone di pianura. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni con Marco Tarantola, esperto del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 9 settembre 2022 Tempo Previsto: al primo mattino molto nuvoloso su tutta la regione, con rovesci anche molto intensi a partire dalla media pianura occidentale e milanese verso Brianza, Prealpi Lariane e bergamasca, in estensione a tutta la Lombardia ...

