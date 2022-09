Ultime Notizie – Elisabetta | da Elton John a JK Rowling | gli omaggi alla Regina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 9 settembre 2022) Non solo Helen Mirren, che con l’interpretazione diII in ‘The Queen’ aveva vinto l’Oscar per la migliore attrice nel 2007 e che ieri sui social si è dichiarata “elisabettiana” convinta (“Piangiamo una donna che, con o senza la corona, era l’epitome della nobiltà”, ha aggiunto), ma tanti altri giganti della cultura britannica hanno restoscomparsa.ha scritto che era “una presenza stimolante”. Paul McCartney ha scritto semplicemente: “Dio benedica laII. Possa riposare in pace. Lunga vita al re”. Il compositore Andrew Lloyd Webber, che era stato trai protagonisti del concerto per il Platinum Jubilee a giugno, ha scritto che laè stata “l’ancora costante non ...