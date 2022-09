Tu vieni da dare lezioni a noi | esplode l' ira di La Russa | scatenato in tv | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Mélenchon, leader de La France Insoumise, ha detto che è "stupido votare questa destra": a commentare questa dichiarazione è stato Ignazio Laa L'Aria che tira, in collegamento con Myrta Merlino su La7. "Mélenchon è quello del pugno chiuso? I conti con la storia certuni non li fanno mai", ha detto il senatore di Fratelli d'Italia. Subito è intervenuto un altro ospite della trasmissione, Manlio Di Stefano di Impegno Civico: "La fiamma nel simbolo ce l'hanno loro però". A queste parole Laha risposto: "Tua noi... sei troppo giovane, non sai di cosa parli. Ragazzi miei, la fiamma è un simbolo nato nel Dopoguerra ed è la costante di tutti i movimenti politici di destra, che noi abbiamo già modificato. Questo solo gli ignoranti non lo sanno. Il simbolo dell'Msi ...